Meerderheid oppositie in Staten neemt coalitieakkoord 'voor kennisgeving' aan

Het nieuwe coalitieakkoord van CDA, VVD, FNP en PvdA is te algemeen, te onduidelijk en vol compromissen. Dat zegt fractievoorzitter Wiebo de Vries van de ChristenUnie bij het debat in de Staten over het akkoord. Ook andere oppositiepartijen waren kritisch over de plannen die de partijen de komende vier jaar met Friesland hebben.