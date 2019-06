Henk de Jong begint met SC Cambuur aan nieuw seizoen: "Heerlijk!"

Henk de Jong

Voor de nieuwe coach van Cambuur was het een weerzien van zijn oude nest. De Jong was eerder trainer bij de Leeuwarders en de Drachtster had dan ook veel handen om te schudden. Hij is blij dat de nieuwe klus nu start. "Heerlijk! Het voelt erg goed. We hadden wel even vakantie nodig, want we hebben wel wat meegemaakt op voetbalgebied met de degradatie van De Graafschap. Dat had wel impact. Maar na een dag of tien komen de kriebels al weer."

Die kriebels kwamen al toen De Jong op vakantie was in Italië. "We hebben deze keer de vakantie afgemaakt, maar vaak gaan we na tien dagen naar huis. Want dan moet ik weer aan de slag. Maar Diana zei: 'Nu moeten we hier even blijven, Henk'."