Blijft de 'Alde Omkromte' in Joure openbaar of niet?

Lastig is dat de aanwonenden eigenaren werden, maar dat het een openbaar pad is dat over hun grond liep. Dat is evenwel in de loop der tijd niet goed gecommuniceerd. Haskerland en Doniawerstal waren gaven geen expliciete duidelijkheid over de status. Bovendien wordt het pad niet onderhouden, waardoor het niet meer op een wandelpad lijkt.

Rechterlijke uitspraak, maar nog gesloten

Al in 2007 waren er vragen over het wandelpad. In september 2015 wees het college een verzoek van Moai Skarsterlân om het wandelpad terug te brengen af. Toen begon het geschil. Het lukte niet beide partijen bijeen te brengen. Ook op sociale media ontstond er ophef.

In 2017 oordeelde de rechter op grond van de Wegenlegger uit 1976 dat het pad openbaar is. De Raad van State kwam op 11 juli 2018 tot hetzelfde oordeel.

Desondanks is het pad nog steeds ontoegankelijk en verwaarloosd. Aanwonenden dienden namelijk een verzoek in tot het onttrekken van de openbaarheid. De gemeenteraad heeft volgens de Wegenwet de bevoegdheid om daartoe te besluiten. Daarom heeft de gemeente zelf nog niet ingegrepen.

Definitieve besluit bij de raad

Nu moet de raad een uitspraak doen: blijft de 'Alde Omkromte' toegankelijk of niet? Het college legt zich neer bij de uitspraak van de Raad van State, maar de gemeenteraad moet er nog over debatteren. Als het openbaar blijft, moeten de blokkades verdwijnen.

Op 10 juli moet er een definitief besluit vallen in de raad.