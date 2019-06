Lamp met gezichten toont in provinciehuis diversiteit aan Friezen

Een van de gezichten op de lamp is van Eldin Cirikovic. Zijn verhaal staat ook in het boek opgetekend dat is gemaakt. Zijn vader vluchtte als kind uit het voormalige Joegoslavië en zijn vader komt van de Antillen. Eldin voetbalt op hoog niveau bij Blauw Wit in Leeuwarden. "Discriminatie is niet leuk, hoe meer mensen meedoen, hoe minder er wordt gediscrimineerd."

"Artikel 1 is er voor de mensen, niet voor een stuk aan de muur", vertelt Tûmba-directeur Mirka Antolovic. "Met kunstenaars hebben we dit bedacht om mensen letterlijk in het licht te zetten. De lamp blijft staan, zodat mensen en ambtenaren er telkens aan worden herinnerd."