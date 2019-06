Lugubere vondst in Herbaijum: een kist met een dode hond erin

Of het dier nog leefde, toen het in het water werd gegooid, is onduidelijk. De gemeente Waadhoeke heeft de kist met het dier opgehaald.

Het is maar de vraag of de eigenaar ooit wordt gevonden, omdat de hond niet was gechipt. De dierenambulance Dier in nood in Peins heeft een oproep gedaan voor tips over de vondst.