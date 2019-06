Museum Dokkum krijgt 'de fibula van Noardeast-Fryslân'

Eerder was op dezelfde plaats ook een deel van een soortgelijke mantelspeld gevonden. Beide delen pasten in elkaar, bleek uit onderzoek. De fibula is samengevoegd.

De delen waren in bruikleen gegeven aan het Fries Museum, waar die was te zien op een tentoonstelling. Daarna kregen de vinders de delen terug. Vorig jaar vroegen ze of Museum Dokkum belangstelling had voor de vondst, omdat de delen in Noardeast-Fryslân waren gevonden.

Omdat het museum dat niet kon betalen, is een beroep gedaan op de Ottema Kingma Stichting. Die kocht de fibula aan. Vanaf juli is de fibula te zien in het museum.