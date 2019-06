UPDATE: A6 bij Bant langer afgesloten om gekantelde vrachtwagen met acrylzuur

Om 16.00 uur is begonnen met het overpompen van het acrylzuur in een andere vrachtwagen. Als het overpompen is gelukt, bekijkt de brandweer of de berging van de vrachtwagen kan beginnen. Het kan ook zijn dat dat wordt uitgesteld. Volgens de brandweer lekt de vrachtwagen geen acrylzuur. Ze staan paraat met water- en schuimkanonnen.

Doorgaand verkeer in beide richtingen van de A6 moet omrijden. Lokaal verkeer is wel mogelijk, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Wie niet de provincie uit hoeft, heeft geen last van de afsluiting.