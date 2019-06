Verbindingsweg van N31 naar A7 dicht omdat container van vrachtwagen valt

Er staat geen file. Verkeer kan via andere wegen wel in de richting Bolsward gaan. Door het ongeluk lekte de vrachtwagen diesel. De vangrail is ook kapotgegaan. De vrachtwagen is intussen weg en wordt naar Berlikum gesleept.

Later open

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de weg om 19.00 uur weer open zou, maar daar zijn twee uren bovenop gekomen. Dit omdat de container nog moet worden opgeladen en omdat de weg moet worden schoongemaakt. Er ligt nog diesel op de weg. Bovendien is er schade aan de vangrail en het asfalt. Het is de bedoeling dat de weg omstreeks 21.00 uur weer open gaat.