Minister doet nog geen toezeggingen over inspectie naar onderwijs Friese taal

"Wat ik graag wil, is resultaat op het gebied van onderwijsinspectie, dat de bevoegdheid overgaat naar de provincie", zegt Poepjes.

In België, Wales, Baskenland en Ierland kan het ook

"Ook willen we dat we politie-uniformen krijgen met het Friese woord 'plysje' op de rug." Het feit dat de politie in Nederland nationaal is georganiseerd, hoeft volgens Poepjes geen belemmering te zijn: In België, Wales, Baskenland en Ierland kan dat ook. Dus zullen we bij die betreffende ministers op bezoek gaan. Daar gaat Ollongren niet over, maar ze denkt wel met ons mee."

Toch zag en hoorde Poepjes wel voldoende aanknopingspunten waarmee ze als bestuurder verder kan. "Het Fries en de positie van het Fries is een mooi dossier. Daar zetten we onze energie op in. Dat doe ik, en dat doen Sis Tsiis en de Ried fan de Fryske Beweging. Het is het begin van een mooi lobbyproces."