Mozilla en Fryske Akademy werken aan 'stemmenbibliotheek' voor spraakherkenning

Het idee komt van systeembeheerder Wim Benes, hij is vrijwilliger bij webbrowser Mozilla. "Spraakherkenning wordt steeds belangrijker. We willen software maken die apparaten in huis en in de auto kunnen aansturen. We maken de dataset en die is vrij te gebruiken voor anderen. In die zet komen 10.000 zinnen."

"Het gaat bijvoorbeeld om basisinstructies zoals 'zet koffie', 'schakel de televisie op Omrop Fryslan'," legt Hans van der Velde van de Fryske Akademy uit. "Maar ook een zin als 'wat is het prachtig weer vandaag.'" Ook de basiswoordenchat van het Fries komt in de dataset. "En de belangrijkste dialectverschillen uit het Fries, zoals kleifries en woudfries. En het moeten verschillende stemmen zijn."

Eerst worden de zinnen gemaakt, later worden mensen gezocht om die in te spreken. "Dit najaar komt er een oproep om Friestaligen naar een website te lokken om zinnen in te spreken. Op termijn moet de computer mijn stem herkennen en weten welk bier hij uit de koelkast moet halen, als ik zeg dat ik dorst heb", lacht Hans van der Velde.