MSC betaalt nu eindelijk 3,35 miljoen aan claims

Het geld is bedoeld als vergoeding voor onder andere het opruimen van de ravage die ontstond na de ramp met de MSC Zoe, maar bijvoorbeeld ook voor het bergen van de containers. Bij de ramp begin januari sloegen 345 containers overboord.

Er is ook nog geld van de reder nodig om het onderzoek naar de gevolgen van de containerramp te betalen. Daarbij wordt een bedrag van ongeveer twaalf miljoen euro genoemd.

Nog niet alle containers zijn geborgen. Zo ligt er in elk geval nog een container met gevaarlijke stoffen in het water.

Waddenautoriteit

Een speciale Kamercommissie overlegt woensdag over de containerramp. In datzelfde overleg is er ook gesproken over de komst van een nieuwe Waddenautoriteit. De regeringspartijen lijken tevreden over de opzet daarvan. De oppositie is kritisch, omdat die nieuwe autoriteit niet voldoende macht zou krijgen.