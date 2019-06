Primeur in De middei fan Fryslân: single van Het Kollumer Oproer

Zangeres Carla de Bruine uit Kollum heeft de single ingezongen. Ze is nog druk met de repetities bezig. "Het gaat heel goed met de repetities, we hebben een fantastisch team. Over een week is de première al, het gaat snel, maar ik ben er klaar voor."

Aan het stuk doen verschillende bekende Friese artiesten mee, zoals Syb van der Ploeg, Marcel Smit en Piter Wilkens. "En dat ik daar dan als beginneling tussen mag staan, vind ik een hele eer."

De single gaat wel over een heftig onderwerp. "In een stuk word ik verkracht door mijn baas. Het liedje dat ik zong, is een Friese vertaling van het nummer 'Til it happens to you' van Lady Gaga, dat daar ook over gaat. In het Fries heet het lied: 'Hoe't it fielt'."

Het nummer is vertaald door Sytse Broersma van De Kast.