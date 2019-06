Levende maanvis aangetroffen in de Waddenzee

In de Waddenzee was dinsdag een bijzonder dier te zien De bemanning van een onderzoeksschip van het Nioz (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) zag namelijk een maanvis. Het schip voer in de Blauwe Balg, een vaarroute tussen Terschelling en Ameland, toen de bemanning de vis zag. Maanvissen worden zo nu en dan levend gezien in de Noordzee, maar bijna nooit in de Waddenzee.