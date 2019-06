Leeuwarden blijft inzetten op watertechnologie, toerisme en agrifood

Op korte termijn wil de gemeente Leeuwarden ervoor zorgen dat mensen aan het werk gaan, maar aan de andere kant willen ze er ook voor zorgen dat ze klaar zijn voor de toekomst. "Dat houdt in dat we met alle Friese gemeenten één economisch beleid maken en dat we daar één programma van maken: onderwijs, arbeidsmarkt en economie", zegt wethouder Friso Douwstra van economische zaken.

Krimp

Een van de grootste bedreigingen voor de economische ontwikkeling in Fryslân is de krimp. Ruim 20 procent van de arbeidsbevolking dreigt te verdwijnen. Dat heeft consequenties voor de bedrijvigheid.

"Wat wij willen, is dat we nog meer profiteren van de economische markten waar we sterk in zijn, dus watertechnologie, agrifood en toerisme", zegt Douwstra. "Aan de andere kant moeten we ook openstaan voor innovatie."

Het moet volgens Douwstra echter niet alleen gaan om werk, het moet ook gaan om welzijn.