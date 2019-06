UPDATE: Vrachtwagen met acrylzuur kantelt op de A6; chauffeur omgekomen

De vrachtwagen is bij het ongeluk met de ene helft in de berm beland en met de andere helft in een weiland.

De weg is tussen Emmeloord en Bant voorlopig volledig afgesloten richting het noorden. Het verkeer moet vanaf Muiderberg omrijden en wordt aangeraden om de A1, A28 of A32 te nemen.

Pas om 18.00 uur klaar

"Acrylzuur is een gevaarlijke stof", vertelt Henk Voermans van het Verkeerscentrum van Rijkswaterstaat. "Daarom moeten we voorzichtig zijn met bergen en maken Rijkswaterstaat en de brandweer een plan hoe ze dat het beste kunnen gaan doen. De verwachting is dat dat pas om 18.00 uur klaar is."

Als de bergingswerkzaamheden beginnen, wordt ook de zuidelijke richting afgesloten voor het verkeer en wordt dat omgeleid. Wanneer dat is, zal Rijkswaterstaat via verkeersinformatiepunten bekend maken.