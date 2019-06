Gedeputeerden Michiel Schrier en Klaas Kielstra nemen afscheid

Het nieuwe college wordt deze woensdagavond geïnstalleerd. Hoewel Michiel Schrier verder gaat als fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten, moet hij zijn kamer opruimen en afscheid nemen van zijn vaste medewerkers.

"Mijn kamer is al leeggehaald, de kastjes zijn leeg, alles is van de muur, de posters zijn van het bord. Ja, zo moet dat." Schrier gaat eerst op vakantie en dan ander werk zoeken. "Ik ga kijken wat voor leuke uitdaging er is. Het is prachtig om in de publieke zaak te werken. In een actueel thema als energietransitie kan ik wat betekenen voor Friesland of ergens anders in het land."

Hij kijkt met veel plezier terug op de afgelopen periode. "Met heel veel plezier zit ik hier elke dag weer."

Hij sluit niet uit dat hij weer terugkomt. "Over vier jaar is er weer een kans en dan gaan we gewoon weer vrolijk meedoen," zegt de nu nog gedeputeerde Michiel Schrier.