Holwerd aan Zee wil samen met boeren verzilting in kaart brengen

Het meten van de verzilting van de bodem is onderdeel van het project Boeren Meten Water. Dat project is bedoeld om het grondwater en de verzilting in en rondom het projectgebied van Holwerd aan Zee in kaart te brengen. De Aqua Pin kan door een boer zelf in de grond worden gezet en verplaatst.

"De Aqua Pin is een buis die je in de grond steekt. Daar zit een aantal sensoren in en die meten zaken zoals het zoutgehalte en het grondwaterpeil." De Aqua Pins sturen informatie door naar een centraal digitaal platform, waar de data kan worden omgezet in voorspellingen en adviezen.