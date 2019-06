Schrijfster Akky van der Veer (75) overleden

Akky van der Veer werd in 1943 geboren in Murmerwoude en bracht het grootste deel van haar jeugd daar door. Ze volgde de opleiding tot onderwijzerens aan de Dokkumer kweekschool. Daarnaast haalde ze nog haar onderwijsbevoegdheid voor het Fries. Een aantal jaren later ging ze aan het werk op een school in Sneek.

In 1973 debuteerde Van der Veer met de roman Read Hier en Reinwetter. Ze won twee keer de Rely Jorritsmapriis. In de jaren 80 schreef ze voornamelijk kinderboeken. Voor het boek Swart op wyt kreeg ze de Simke Kloostermanpriis.

Internationale erkenning

Een aantal van haar werken leverde ook internationaal erkenning op. Tot twee keer toe verdiende ze een eervolle vermelding op de Premio Europeo di Letteratura Giovanile, een Europese prijs voor kinderliteratuur.