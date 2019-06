Algemeen overleg in de Tweede Kamer over 'zichtbaarheid van het Fries'

Werk maken van zichtbaarheid van het Fries, maar hoe?

Voorafgaand aan het debat heeft minister Ollongren de Tweede Kamer een nieuwe rapportage gestuurd over het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden van de Raad van Europa. In die rapportage schrijft ook de minister dat ze werk wil maken van de zichtbaarheid van het Fries. Maar in het rapport staat niet hoe ze dat precies zal doen en wanneer.

Voor het andere is de minister van mening dat taalbeleid in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de provincie Fryslân en van 'taalskipper' Sietske Poepjes. Gedeputeerde Poepjes zal het debat woensdag bijwonen.

Woord 'plysje' op uniformen

De provincie heeft de verschillende Kamerfractie van tevoren een folder laten toekomen met verschillende wensen. De provincie steunt daarin de lobby van Friese organisaties voor een Fries politie-uniform. De provincie wil dat het Rijk serieus onderzoek doet naar de mogelijkheid om naast politie ook het woord 'plysje' een plek te geven op politie-uniformen en politie-auto's.

Daarnaast moet de mogelijkheid om bij de rechtbank Fries te gebruiken vanzelfsprekender worden, ook als een zaak buiten Fryslân dient.