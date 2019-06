Hoedemakers komt, maar ook afzeggingen voor Cambuur

De 21-jarige Hoedemakers maakte ruim een jaar geleden zijn debuut voor het eerste elftal van AZ. Maar, bij die ene wedstrijd in de Eredivisie bleef het. Verder speelde Hoedemakers zijn wedstrijden bij de beloften in de eerste divisie. Ook speelde hij in verschillende nationale jeugdselecties. Hoedemakers is de tweede speler die overkomt van Jong AZ. Eerder maakte Jamie Jacobs ook al die overstap.

Tegenover de komst van Hoedemakers staat ook dat Cambuur met enkele afwijzingen te maken heeft. Volgens Booy heeft de club Finn Stokkers en Paul Gladon benaderd, maar wilden beide spitsen niet naar Cambuur komen. Ook Etiënne Reijnen kreeg een aanbieding, maar hij verkoos PEC Zwolle boven de ploeg van coach Henk de Jong.

Cambuur heeft ook buitenspeler Giovanni Korte benaderd. Die is transfervrij na zijn vertrek bij NAC Breda. Maar, Korte ziet een gesprek met Cambuur voorlopig niet zitten, zo laat Booy weten.