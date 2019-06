Maarten van der Weijden: "Er is maar een allermooiste tocht en dat is de Elfstedentocht"

"Het duurde wel lang, maar het was ook heel erg bijzonder en heel erg mooi", zegt Van der Weijden.

De enige stad die hij nog niet eerder had gezien, was Dokkum. Dat lukte dit jaar wel. Maandagochtend kwam hij in die stad aan en dat maakte grote indruk op hem: "Het is gewoon een werkdag vandaag, en Dokkum stond helemaal vol. Ik vond het zo bizar. Er is maar één allermooiste tocht en dat is de Elfstedentocht. Daar gaan de Friezen vol voor, denk ik."