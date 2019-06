Op de N381 bij Donkerbroek is maandag een botsing geweest tussen twee auto's. Daarbij werd een ambulance opgeroepen, maar het is nog niet bekend of er ook gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer, die in eerste instantie ook werd opgeroepen, is teruggekeerd. Door het ongeluk ontstond een file in de richting van Oosterwolde.