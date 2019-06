Omropbeelden Maarten van der Weijden gaan de hele wereld over

Sinds Maarten op vrijdag 21 juni in het water sprong in Leeuwarden, volgt Omrop Fryslân zijn Elfstedenzwemtocht dag en nacht op radio, televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app. De 72 uren durende live radio- en televisie-uitzending haalt topcijfers, met zondag alleen in Fryslân al meer dan 123.000 kijkers op televisie.

Livestream en liveblog

De belangstelling voor de tocht is ook online zichtbaar. De website trok tot nu toe 350.000 bezoekers, met een piek van 10.000 bezoekers tegelijk, wat bijna drie keer zoveel is als normaal. In de Omrop-app waren tot en met maandagochtend al meer dan 543.000 bezoeken: zo'n 60% meer dan gemiddeld.

Het laatste stuk ook live

De monstertocht van Maarten van der Weijden was tot en met de finish op de voet te volgen bij Omrop Fryslân. Daarna was de huldiging van de olympische zwemmer op de zender te zien. Bovendien konden mensen in ruil voor een donatie aan de Maarten van der Weijden Foundation nog steeds een plaat aanvragen op 92.2FM. Dat werd zo vaak gedaan dat nog niet alle platen gedraaid zijn.

Maandagavond na de finish zendt Omrop Fryslân een compilatie uit op televisie van de volledige tocht. Deze is ook te bekijken op de website en in de Omrop-app.