Werkstraf voor Groninger die man uit Leeuwarden gebroken kaak sloeg

De man uit Groningen was een discotheek uitgezet, nadat hij samen met zijn vriendin ruzie had gehad met de man uit Leeuwarden. Later op straat viel hij de man aan. De Groninger sloeg het slachtoffer met de vuist tegen het hoofd, waardoor hij op twee plaatsen de kaak stuk had. Hij moest daar in het ziekenhuis aan geopereerd worden.

De verdachte zei dat hij uit zelfverdediging heeft geslagen, maar omdat de man het slachtoffer van achteren had aangevallen, ging de rechter daar niet in mee. De man uit Groningen moet zijn slachtoffer duizend euro smartengeld betalen.