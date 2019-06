Zorgen over kabinetsvoorstel voor Waddenbeheer: hoe kun je sturen zonder bevoegdheid?

De beheerautoriteit lijkt te bestaan uit twee directeuren met een kleine staf, maar verder is er geen geld of bevoegdheid. Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging: "Dat wordt lastig, want hoe kun je sturen op verbetering van het Werelderfgoed Waddenzee als je geen bevoegdheid hebt?"

Veel sectoren keken ongeduldig uit naar het voorstel van het kabinet. "Het is heel erg nodig dat het beheer van de Waddenzee beter georganiseerd wordt. We zien nu hoe vijf ministeries, ruim 10 gemeenten en drie provincies bij elkaar langs werken", volgens Jacobi.

In het regeerakkoord van oktober 2017 is afgesproken dat er een beheerautoriteit komt voor het Wad. Dat is hard nodig, want de Rekenkamer stelde in 2013 al vast dat de grote verscheidenheid aan beheerders van de Waddenzee de oorzaak is van twee problemen: het uitblijven van natuurontwikkeling en de beperkingen waar veel initiatiefnemers mee te maken krijgen als ze wat willen in het waddengebied.