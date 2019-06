112-storing voor een groot deel voorbij, Kamerleden willen opheldering

De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de storing. Chris van Dam van het CDA vindt het 'redelijk onbegrijpelijk' dat het alarmnummer zo kwetsbaar is. "Dit moet niet mogen." Zijn VVD-college Arne Weverling van de VVD schrijft op Twitter dat een storing bij de hulpdiensten levensgevaarlijk is. Attje Kuiken van de PvdA wil van minister Grapperhaus opheldering over hoe dit kan.