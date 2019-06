Alternatieve noodnummers bekendgemaakt, Whatsappe of mailen kan ook

De landelijke politie heeft een speciaal noodnummer geopend vanwege de grote telefoonstoring bij KPN. Daardoor is jet alarmnummer 112 niet bereikbaar Mensen kunnen in noodgevallen het nummer 088-66 28 240 bellen. Het nummer voor niet spoedeisende gevallen is 0900-8844, maar dat doet het ook niet. Het alternatief daarvoor is 088-9659630. Inwoners van Noord-Nederland kunnen de politie ook Whatappen op 06-13557756 of mailen op 112@mknn.nl.