Inwoner van Kootstertille vrijgesproken van heling

De eigenaar (56) van een recyclingbedrijf in Kootstertille is door de politierechter vrijgesproken van heling van een vrachtauto met een hijskraan. De vrachtauto werd vier jaar geleden gestolen in Velsen-Noord. De eigenaar kwam er via Facebook achter dat de truck gesignaleerd was bij een recyclingbedrijf in Kootstertille. Maar toen was hij al gesloopt. De eigenaar vond een deel van zijn vrachtauto terug bij een schrootverwerker in Kampen.