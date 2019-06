Finish Maarten van der Weijden is voor het grote publiek alleen op scherm te volgen

Maarten van der Weijden is begin afgelopen vrijdag met zijn monstertocht langs de elf steden. Hij zwemt in twee dagen en drie nachten bijna 200 kilometer om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het is ontzettend druk langs de route in de steden en langs het water staan duizenden mensen de zwemmer aan te moedigen

De gemeente Leeuwarden is niet betrokken bij de organisatie van de finish. De Maarten van der Weijden Foundation heeft wel overleg gehad met de Veiligheidsregio Fryslân. Er kunnen 500 genodigden staan aan de kant om de finish van Maarten van der Weijden 'live' te zien. Op een evenemententerrein vlakbij is een groot scherm waar alles goed te volgen is. Daar is plek voor 5.000 mensen.

1963

De organisatie van de zwemelfstedentocht heeft gekozen voor de Grote Wielen als finishplek omdat de meeste historische schaatselfstedentocht daar ook eindigde: die van 1963 toen Reinier Paping won.