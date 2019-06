Tropenrooster op Sneker Simon Havingaschool: kinderen zijn uur eerder vrij

De school heeft vanwege het warme weer het zogenoemde tropenrooster ingevoerd. Dat betekent een halfuur eerder beginnen en een uur eerder vrij. De leerlingenraad, bestaande uit vier leerlingen van 11 en 12 jaar, van deze school staat helemaal achter die beslissing "Het is fijn, maar ik moest wel vroeg op." Een ander is er ook blij mee. "We gaan een halfuur minder naar school." Door de warmte kunnen de leerlingen zich minder goed concentreren. "Het is snel benauwd."

Directeur Ludwin Hiemstra heeft afgelopen weekend de beslissing genomen om de tijden aan te passen naar een rooster van 8.00 tot 13.00 uur. "Dan kunnen ze eerder naar huis, het water opzoeken of spelen." Hij was zelf al om 7.00 uur op school. "Toen heb ik alle ramen en deuren opengezet."

Het tropenrooster wordt niet vaak ingezet. "Het leek me nu wel nodig. Maar eerst moet de MR toestemming geven en we moesten uiteraard alle ouders berichten dat de tijden anders zijn. Dat ging vlot en we kregen veel positieve berichten."

Ook dinsdag en woensdag houden ze nog dit rooster.