Merk Fryslân: "Maarten is onbetaalbare Fryslânpromotie"

"Uiteraard gaat het om de prestatie van Maarten en het goede doel waar hij voor zwemt", vertelt Martin Cnossen. "Dat staat voorop, maar het bij-effect is wel dat Fryslân heel goed op de kaart wordt gezet. De mooie plaatjes op allerlei media, de wijze waarop de Friezen Maarten begeleiden, het is onbetaalbaar." Volgens hem kan het best zo zijn dat kijkers nu denken dat ze zelf ook eens in Fryslân willen rondkijken.

Als Merk Fryslân een marketingcampagne had willen opzetten met zoveel media-aandacht, had dat meer dan tien miljoen euro gekost "en ons budget is maar anderhalf miljoen, dus dat kunnen wij als Merk Fryslân nooit voor elkaar boksen."

Elfstedentocht als marketingmerk

De Elfstedentocht en de steden zelf zouden nog veel beter kunnen worden ingezet als marketinginstrument, zo denkt Cnossen. "Het helpt al dat er in alle steden een fontein staat, maar we kunnen nog veel meer met de Elfstedentocht doen en daar zijn we ook al mee aan de gang."

De directeur van Merk Fryslân had al ver voor de eerste poging van Maarten van der Weijden contact met de zwemmer over de tocht. Dat was al in 2016. Het ging toen niet door, omdat Van der Weijden iets anders aan zijn hoofd had: hij werd vader. Dat persoonlijke contact kan nog wel van pas komen lacht Cnossen. "Ik zal hem even appen: Maarten bedankt!"