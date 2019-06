Veehouders nemen maatregelen tegen hittestress bij dieren

Dieren kunnen door de warmte last van hun gezondheid krijgen. Ze eten minder, drinken meer en gaan minder liggen.

Koeien blijven binnen en gaan 's avonds of 's nachts naar buiten. Normaal is dat andersom. De boeren zorgen voor genoeg en vers drinkwater en passen het menu aan. Ook zetten ze ventilatoren en vernevelaars in de stal.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit heeft een landelijk plan voor veetransport bij extreme temperaturen, met daarin o.a. extra controles bij de transporten.