Brug Oude Schouw over het PM-kanaal is een week lang dicht

Het verkeer moet een stuk omrijden in verband mei de reparaties. De omleidingsroute gaat via de parallelweg van de A32. Fietsers kunnen van maandag tot woensdag nog gewoon over de brug, daarna moeten ze omrijden. De omleiding gaat via een pontje in Terherne. Dat heeft vanwege de werkzaamheden de dienstregeling aangepast.

Scheepvaartverkeer

De scheepvaart heeft geen last van de werkzaamheden aan de brug. Die kan gewoon doorvaren. De eerste dagen wordt het brugdek aangepakt, van woensdag tot vrijdag wordt de kelder van de brug aangepakt. De brug staat tijdens het werk open zodat er veilig kan worden gewerkt.