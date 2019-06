Jeugdtheatervoorstelling Kanoet over het Wad gaat naar Duitsland

Op 30 juni is de eerste voorstelling in Duitsland. Dat gebeurt op de 'Dag van het Wad' in Wilhelmshaven. Het stuk wordt met Duitse boventitels gespeeld. Na de zomer volgt een tournee langs Duitse scholen. Dan wordt ook in het Duits gespeeld.

Het doel is om kinderen de kwetsbaarheid van het Wad te laten zien en beleven en zo kleine ambassadeurs voor het Wad te krijgen.

De voorstelling is al 150 keer gespeeld door Theo Smedes op scholen in de drie noordelijke provincies voor kinderen van groep 5 tot en met 8. Daarmee zijn meer dan 4.000 kinderen bereikt.