LIVEBLOG: Maarten zwemt vol goede moed naar Leeuwarden

De leerlingen van het Dockinga College kunnen getuige zijn van Maarten in Dokkum. De school schrijft op de website: "Uiteraard willen we de leerlingen niet onthouden dat we met zijn allen Maarten kunnen aanmoedigen. Op dit moment is het niet bekend hoe laat Maarten in Dokkum aankomt maar weten we wel dat hij voor op schema ligt. Het is op dit moment de bedoeling dat leerlingen bij aanvang van les 1 zich melden in het lokaal volgens hun rooster. We gaan daarna met zijn allen Maarten aanmoedigen bij de brug aan de Rondweg, in de buurt van de Lidl."