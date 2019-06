LIVEBLOG: Maarten onderweg naar Leeuwarden, meezwemmers binnen

Alle meezwemmers zijn veilig in Leeuwarden aangekomen. Arjen de Boer sprak met twee van ze. "Het was een hele beleving, je wordt uitgedaagd. Het was zo fantastisch, jammer dat het voorbij is. Het laatste stuk hebben we zonder Maarten gedaan, er was minder publiek langs de kant. Dat is wel jammer, want dat doet superveel met je."

Ze heeft wel het idee dat het goed met Maarten gaat: "Er wordt goed op hem gelet. Het is een megaprestatie. We hebben zelf elf keer twee kilometer gezwommen. Je voelt elk spiertje in je hele lijf, maar verder voelen we ons supergoed."