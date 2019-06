LIVEBLOG: Maarten is in Leeuwarden aangekomen!

"De tocht is enorm belangrijk. Maarten heeft het zelf ook gezegd: hij zwemt voor kankeronderzoek. Iedereen werkt daar aan mee. Dat onderzoek is echt nodig om doorbraken te forceren", vertelt Sigrid Attema van KWF. "KWF heeft acht projecten mogen leveren aan de Elfstedentocht. Eén project daarvan is darmkanker. We willen onderzoeken of het echt nodig is dat de tweede stap, met chemotherapie ook echt nodig is. Die chemo is zwaar, je wordt er ontzettend moe van. Sommige onderzoekers denken dat je uit een buisje bloed genoeg informatie kunt halen of je de chemo nodig hebt. Dat onderzoek kost een aantal jaar en kost bijvoorbeeld ruim een miljoen euro."

Ze is blij met het al opgehaalde geld, 2,7 miljoen. "Ik ben blij met ieder bedrag. Zo'n tussenstand is al een enorm bedrag. Iedere euro wordt aan kankeronderzoek besteed. Iedere euro helpt. We zijn altijd dankbaar."