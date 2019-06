LIVEBLOG: Maarten is Bartlehiem gepasseerd en onderweg naar Leeuwarden

Maarten heeft een halfuurtje pauze gehad, maar nu zwemt hij weer. In Bartlehiem staan heel veel mensen al op zijn komst te wachten. Hij heeft in de pauze wat gegeten. Dat was risotto met een extra gevulde kip-kerrie. De kok komt uit Geleen en volgens hem is Maarten een goede eter. Het team geeft aan wanneer hij pauze houdt en dan komt de maaltijd naar hem toe op een soort drijvend dienblad. De kok is erg te spreken over de Friezen. "Ze zijn helemaal niet stug, maar allemaal schatten!" Planning is nu dat hij 15.22 uur aankomt in Bartlehiem.