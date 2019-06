Darter Noppert debuteert in juli op de World Matchplay

Dit weekend speelde Noppert in Wigan twee Players Championships. Op zaterdag bereikte hij nog de laatste zestien, waarna hij zondagmiddag al in de tweede wedstrijd verloor. Op de ranglijst van de vloertoernooien, de ProTour Order of Merit, staat de Jouster echter veilig boven de kwalificatiestreek.

World Matchplay

De World Matchplay wordt van 20 tot 28 juli gehouden in de Engelse havenstad Blackpool. Het is na het WK in Londen het grootste televisietoernooi bij de PDC.

Tegen wie Noppert het in de eerste ronde moet opnemen, is nog niet bekend. Alle deelnemers moeten officieel nog worden bevestigd. Dat gebeurt na het Europese toernooi in Praag komend weekend. Voor dat toernooi heeft Noppert zich ook gekwalificeerd.