Partuur Van der Bos pakt zevende seizoensoverwinning in Berltsum

Na de derde prijs van vorige week in Sint Jacobiparochie heeft het partuur van Gert-Anne van der Bos in Berltsum de overwinningsstrijd weer opgepakt. Van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra wonnen in de finale met 5-3 en 6-4 van het partuur van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Sjoerd de Jong.