Ook NK-titel voor Lieke Wevers, zilver voor Rick Jacobs

Wevers maakte in Rotterdam op de Nederlandse kampioenschappen haar rentree. Naast de twee titels werd ze vierde op de balk, dat ging niet helemaal foutloos; ze kwam tijdens de oefening ten val.

Jacobs tweede

Bij de mannen werd er naast de successen van Epke Zonderland ook een mooie prestatie geleverd door Rick Jacobs uit Leeuwarden. Hij werd twee keer tweede. Zowel op de vloer als in de ringen.

In de categorie sprong hoefde hij uiteindelijk niet in actie te komen, omdat hij de enige deelnemer was. Daarom was er daar dan ook geen Nederlandse titel voor Jacobs.