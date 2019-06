Applaus voor waterpolitie, die boetes uitschrijft op Prinses Margrietkanaal

"Onder luid applaus van de overige recreanten hebben we net drie speedboten beboet voor spelevaren", liet de waterpolitie via Twitter weten. De boetes werden uitgedeeld op de kruising van de Houkesloot en het Prinses Margrietkanaal. Dat is vlakbij het Starteiland.

Volgens de waterpolitie staat te snel varen met stip op één in de top tien van ergernissen op het water.