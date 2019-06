Stalmuursluiper bijt Friese man in eikel

De stalmuursluiper komt in ons land veel voor, maar nog nooit eerder werd melding gemaakt van een beet op die plek. Waarschijnlijk gaat het om een ongeluk en heeft de spin uit noodweer gebeten. De beet zelf voel je wel, maar is verder niet gevaarlijk.

De spin zelf is opgestuurd naar het kenniscentrum insecten en wordt opgenomen in de collectie van Naturalis. Hoe het nu is met de man die werd gebeten, is niet bekend.