Vereniging Friesche Elf Steden: "De Elfstedentocht is van iedereen"

"De Elfstedentocht is niet van ons als vereniging, zegt Jonkman. Dat willen we ook niet. Wij willen de Elfstedentocht op schaatsen organiseren." De laatste keer dat dat lukte, was in 1997.

"Alleen het kruisje is echt van ons. Dat mogen anderen niet gebruiken. Ook niet voor dropjes of zo. Dat mag gewoon niet."

Er zijn mensen die vinden dat Van der Weijden een elfstedenkruisje moet krijgen, vanwege zijn inspanningen. Hij krijgt net niet, zegt Jonkman.

"Misschien verdient hij het wel, maar het kruisje is alleen voor mensen die de tocht op schaatsen volbrengen. We maken hier geen uitzondering voor."