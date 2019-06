Piet Paulusma: Maandag wordt "een zware dobber" voor Maarten

De wind komt maandag uit het oosten, en is matig tot vrij krachtig. In vlagen kan de wind zelfs krachtig zijn. Dat is windkracht zes op de schaal fan Beaufort. Op ruimer water staan er dan hogere golven.

Elfstedentocht

Van der Weijden zwemt de elfstedentocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Vorig jaar heeft hij dat ook gedaan. Toen heeft hij de finish niet gehaald. Door nu onderweg meer uit te rusten, zou dat dit jaar anders moeten zijn.

De swimtocht van Maarten van der Weijden is live te volgen op radio en televisie, en ook in een liveblog bij Omrop Fryslân.

Mear ynformaasje is te finen op omropfryslan.nl/Maarten.