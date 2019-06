Maarten heeft weer goed geslapen en ligt nog altijd voor op schema

Ook dit jaar willen veel mensen weer een glimp opvangen van Maarten van der Weijden. Het was zaterdagmiddag in en rond Hindeloopen zelfs zo druk dat het verkeer vastliep. De organisatie adviseerde om niet meer met de auto naar de stad van de vijfde stempel te komen.

Maarten van der Weijden zwom zelf ook bijna de verkeerde kant op. De volgboot leek bij Koudum namelijk even de verkeerde kant op te varen en Van der Weijden ging er achteraan. Al snel had hij gelukkig de goede richting weer te pakken. Vlak voor 17.00 uur had hij de stempel van Hindeloopen binnen.

Ruim twee uren later 'al' had hij in Workum ook de zesde stempel verzameld. In die stad had hij ook even tijd om een hapje te eten en even bij te praten met zijn dochters.