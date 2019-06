Sytse Bokma wint fierljeppen in Winsum met een centimeter verschil

Op de derde plaats eindigde Jan Teade Nauta uit IJlst. Hij kwam tot een afstand van net geen twintig meter: 19.93.

Winst Marrit Van der Wal beste

Bij de vrouwen won Marrit van der Wal uit It Heidenskip. Zij sprong 16.08 meter en was daarmee verreweg de beste in Winsum. Anna-Jet Leyenaar (14.87) uit IJlst werd tweede, voor Sigrid Bokma (13.95) uit Hindeloopen.

Wietse Nauta uit IJlst won bij de junioren. Rutger Haanstra uit It Heidenskip pakte de winst bij de jongens met 17.48 meter. Bij de meisjes won Lisse van der Knaap uit IJlst met een afstand van 14.12 meter.