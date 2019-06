LDODK grijpt naast Nederlandse titel veldkorfbal

Daarmee ging de Nederlandse veldtitel in de ereklasse naar DOS. Het is een grote teleurstelling voor de korfballers van LDODK; de ploeg kon zaterdagavond voor het eerst in de geschiedenis de Nederlandse titel pakken, maar kwam niet op niveau.

Tijdens de rust was het nog 7-7 tussen de ploegen. De wedstrijd was tot dat moment spannend, maar na de rust kon LDODK de korf niet regelmatig genoeg vinden. DOS liep uit naar 15-12 en gaf die voorsprong in de finale niet meer uit handen.