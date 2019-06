Afdeling Wommels wint NK vrouwen, zilveren wimpel voor Sjanet Wijnia

Anna-Brecht Bruinsma van Wommels kon wegens een knieblessure niet meedoen aan de finale, zij werd vervangen door haar jongere zus Hester. Ondanks de wissel pakte haar partuur de winst. De tegenstanders uit Mantgum kregen kansen, maar konden die niet pakken.

Halve finales

Derde werden de afdelingen Leeuwarden en Huizum. Met name de halve finale tussen Huizum en Wommels was een kraker. Op 5-5 en 6-6 mistte Nynke Sijbrandij het perk en ging Wommels door naar de finale. Mantgum won in de andere finale vrij eenvoudig met 5-1 en 6-6 van Leeuwarden.