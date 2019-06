Nyck de Vries wint hoofdrace Formule 2 in Frankrijk en pakt koppositie in klassement

Nyck de Vries had zich als vierde gekwalificeerd voor de hoofdrace in Frankrijk en ging als een kanon van start. Hij nam meteen de leiding in de wedstrijd. Na een safety car-situatie kon de wedstrijd in de derde ronde weer voortgezet worden.

Vroege pitstop

Na een vroege pitstop van De Vries kwam hij op de negende plaats terecht. Van daar af kon hij het tempo goed volhouden, terwijl de auto's voor hem nog een pitstop moesten maken. Daardoor kwam hij enkele ronden voor de finish weer aan de leiding en gaf hij die niet meer af. De Vries kwam met grote voorsprong over de eindstreep.

Sérgio Sette Camara, die op pole position begon, eindigde op de tweede plek. Jack Aitken maakte het podium in Frankrijk compleet.

Leiding in het klassement

Door zijn overwinning in de hoofdrace op het circuit van Paul Ricard pakt De Vries voor het eerst dit seizoen de leiding in het klassement van de Formule 2. Zijn directe concurrent in het kampioenschap, Nicolas Latifi, eindigde zaterdag namelijk als vijfde.